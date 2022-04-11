В лесах Челябинской области начался сезон пожаров

Пожароопасный сезон начался в лесах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в главном управлении лесами Челябинской области, ликвидирован первый в 2022 году лесной пожар в регионе. Площадь возгорания составила 2,3 гектара.

Возгорание произошло на территории Чебаркульского лесничества. В тушении было задействовано 10 человек и 6 единиц техники.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об установлении на территории региона пожароопасного сезона с 1 апреля.

«С середины апреля по конец мая – пик пожарной опасности. Погода сухая и ветренная. В этот период начинаются сельхозработы и первые пикники на природе. Все это приводит к возникновению лесных пожаров. Мы просим население сейчас особенно внимательно отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности в лесу», – сказал заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

В 2021 году на территории лесного фонда Челябинской области было ликвидировано 1 тысяча 86 лесных пожаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»