Южноуральцев продолжает шокировать вода, льющаяся из их кранов

Жители Челябинской области завалили губернатора жалобами на качество воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы уже не первую неделю жалуются на воду ужасающего качества. Сегодня, 11 апреля, возмущенные посты были размещены в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Проживаем в Шаголе, поселок Челябэнерго, – написала челябинка. – Уже неделю вода из крана течет ржавая, открываю кран, пока стекает, она все равно с осадком ржавчины. У меня семья многодетная, в январе родились близнецы, мы купаемся каждый день, кушаем только смесь. Как мы должны разводить смесь такой водой? За что платим такие суммы? Чтобы покупать воду? У нас нет таких финансов, и так смесь стоит 1 тысячу 200 рублей за банку 800 граммов, и хватает нам ее на 4 дня, так еще и воду покупать теперь?"

С проблемой столкнулись жители практически всех районов Челябинска. «ЧМЗ, Сталеваров, – подписывают горожане фото с детской ванной, наполненной мутной коричневатой водой. – Как купать ребенка? В этом составе воды даже средство для купания не пенится».

Есть жалобы и из Копейска, жители которого обеспечиваются водопроводной водой также за счет МУП ПОВВ Челябинска.

Интересно, что теперь власти Челябинска признают проблему. «На сегодняшний день в муниципальном унитарном предприятии «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» работает комиссия, которая круглосуточно отслеживает любые изменения по качеству воды, разбирается в обстоятельствах и принимает все возможные меры. По мнению специалистов, в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться», – заявили в мэрии. Хотя еще недавно на МУП ПОВВ заявляли, что грязная вода в кранах челябинцев никак не связана с проблемами в работе предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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