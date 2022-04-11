«Металлург» выходит в финал Кубка Гагарина после домашней победы над «Трактором»

Магнитогорский «Металлург» поставил победную точку в полуфинальной серии Кубка Гагарина, одолев «Трактор» у себя дома – 2;1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встречу достаточно агрессивно начали хоккеисты «Трактора». С первых минут челябинцы усилили давление на ворота Василия Кошечкина. Но хозяевам удалось отбиться.

А во второй половине периода именно магнитогорцы открыли счет в матче. На 13-й минуте «черно-белые» потеряли шайбу в зоне «Металлурга», хозяева быстро организовали контратаку, Максим Карпов убежал от челябинцев и вышел один на один с Романом Виллом. Голкипер «Трактора» дуэль проиграл – 1:0 в пользу «Магнитки». До перерыва счет уже не менялся.

Вторая двадцатиминутка также началась атаками челябинцев. Но магнитогорцы успешно оборонялись вплоть до 34-й минуты, когда после затяжной позиционной атаки Никита Тертышный бросил по воротам хозяев. И хотя этот бросок Василий Кошечкин отбил, Виталий Кравцов тут же отправил шайбу обратно в ворота «Магнитки» – 1:1.

После этого у гостей было еще несколько шансов поразить ворота «Металлурга», но они ими не воспользовались. Впрочем, и магнитогорцы упустили пару неплохих возможностей. В итоге на второй перерыв команды отправились при равном счете.

Третий период хозяева начали в большинстве. Но Роман Вилл не дал «лисам» воспользоваться численным преимуществом. После этого «черно-белые» оставались в меньшинстве еще дважды, но ничего не смогли сделать магнитогорцы. На 48-й минуте в меньшинстве оказались уже хоккеисты «Металлурга», но и челябинцы не смогли реализовать численное преимущество. Ничего не изменилось и после очередного удаления у гостей.

В концовке третьего периода обе команды стали предельно осторожны. «Трактор» не оставил попыток атаковать, но несколько бросков челябинцев обезвредил голкипер хозяев.

Наконец, на 60-й минуте магнитогорцы организовали атаку и Григорий Дронов неожиданно выстрелил по воротам «черно-белых». Роман Вилл дотянулся до шайбы, но она все-таки заскочила в ворота гостей – 2:1, и это окончательный счет в пятой встрече полуфинала Кубка Гагарина. За 15 секунд до сирены «Магнитка» перечеркнула последние надежды «Трактора» на продолжение борьбы. В финал выходит «Металлург», уступивший челябинцам лишь в одном матче южноуральского дерби.

Челябинск, Виктор Елисеев

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