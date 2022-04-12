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Вторник, 12 апреля 2022, 04:55 мск

Новости Челябинск

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12 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

12.04.2022, вторник

  • 10:00 Челябинск – Пятый день православной выставки-ярмарки (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

  • 10:00 Челябинск – Познавательная игра для детей 5-7 лет «Большое космическое путешествие» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

  • 10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Старт конкурса Президентского фонда культурных инициатив» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 10:40 Челябинск – Комплексное мероприятие «Космическое путешествие к неизвестной планете» (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)

  • 11:00 Челябинск – Космическое интерактивное путешествие «Звездам навстречу» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)

  • 13:30 Челябинск – Игра-путешествие для детей 7-10 лет «Пусть звезды опять нам назначат свидание» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)

  • 15:00 Челябинск – Квест «Космозоо» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)

  • 18:30 Челябинск – Выступление Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)

  • 19:00 Челябинск – Игры 1/8 финала Центральной Уральской лиги КВН (ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

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