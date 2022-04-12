По факту гибели рабочего на шахте южноуральского олигарха возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти горнорабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено по результатам доследственной проверки.

Напомним, трагедия произошла днем 10 марта этого года в Пласте на шахте «Центральная» (принадлежит холдингу «Южуралзолото ГК», который контролирует миллиардер Константин Струков).

По данным следствия, рабочий получил смертельные травмы в результате падения кабины лифта.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств ЧП и виновных. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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