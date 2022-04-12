В Миассе задержали замначальника одного из отделов полиции

В Челябинской области при передаче взятки задержан высокопоставленный полицейский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителя начальника одного из отделов ОМВД России по Миассу задержали сотрудники ФСБ и УСБ регионального полицейского главка.

По данным источником, мужчина пытался передать 400 тысяч рублей сотруднику следственного комитета России в обмен на принятие тем необоснованных действий в рамках расследований уголовного дела. Однако следователь сообщил о щедром предложении силовикам.

В настоящее время высокопоставленный полицейский заключен в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Информацию о задержании в силовых структурах официально пока не комментируют.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»