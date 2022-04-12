В Миассе задержали замначальника одного из отделов полиции

В Челябинской области при передаче взятки задержан высокопоставленный полицейский.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителя начальника одного из отделов ОМВД России по Миассу задержали сотрудники ФСБ и УСБ регионального полицейского главка.
По данным источником, мужчина пытался передать 400 тысяч рублей сотруднику следственного комитета России в обмен на принятие тем необоснованных действий в рамках расследований уголовного дела. Однако следователь сообщил о щедром предложении силовикам.
В настоящее время высокопоставленный полицейский заключен в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Информацию о задержании в силовых структурах официально пока не комментируют.
Челябинск, Виктор Елисеев
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