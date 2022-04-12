Трамвай №7 в Челябинске изменит маршрут

Челябинцев предупредили об ограничении движения на одном из перекрестков в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, из-за ремонтных работ движение на пересечении улицы Российской и проспекта Победы временно ограничат.

Работы пройдут в два этапа:

1 этап – ограничение в районе дома №43 по улице Российской с 23 часов 13 апреля до 23 часов 22 апреля.

2 этап – ограничение непосредственно на перекрестке улицы Российской и проспекта Победы с 23 часов 22 апреля до 6 часов 18 мая.

️На весь период проведения работ закрывается движение трамваев по улице Российской на участке от Нагорной до проспекта Победы. В связи с этим маршрут №7 изменит схему движения и будет следовать по маршруту: Разина, Цвиллинга, Маркса, Российская, Труда, Первой Пятилетки, Горького, проспект Победы, Российская до кольца ЧГРЭС.

Автобусные маршруты по улице Российской, а также трамваи по проспекту Победы с поворотом на ЧГРЭС– без изменений.

Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»