В суд направили уголовное дело о стрельбе на шлакоотвале в Златоусте

В Златоусте перед судом предстанут двое мужчин, устроившие стрельбу на шлакоотвале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Уфы (Башкирия), обвиняемых в хулиганстве.

В ходе следствия установлено, что днем 24 сентября прошлого года мужчины с неустановленными подельниками, вооружившись огнестрельным оружием, прибыли на территорию шлакового отвала в Златоусте, где работали сотрудники одной из организаций. Не говоря ни слова, непрошенные гости открыли огонь в сторону работников. Выстрелами визитеры не ограничились. Поднимая с земли камни, они стали швырять их в сторону опешивших оппонентов.

В результате нападения пострадал один из сотрудников работавшей на шлакоотвале организации, получивший легкий вред здоровью.

Сами нападавшие полностью признали свою вину, рассказав следователям, что хотели просто напугать работавших на отвале людей.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»