Репетиции Парада Победы в Челябинске начнутся 21 апреля

В правительстве Южного Урала рассказали, когда пройдут репетиции Парада Победы в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», репетиции торжественного построения, приуроченного к 77-летию Великой Победы пройдут на площади Революции в Челябинске 21, 27 апреля и 6 мая.

По традиции, первые две из них будут организованы без привлечения военной техники. Генеральная репетиция, запланированная на 6 мая, пройдет в полном составе.

По данным правительства Челябинской области, в торжественном построении в честь Победы в Великой Отечественной войне примут участие 1 тысяча 800 человек: военные летчики, курсанты ЧВВАКУШа, учащиеся школы с первоначальной летной подготовкой, танкисты, кадеты, сотрудники МВД и МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, студенты из военно-учебного центра ЮУрГУ. Также в рамках парада военной техники по центру Челябинска пройдут три танка от завода ЧТЗ, 40 единиц другой советской техники и 35 современных образцов.

Первая репетиция начнется 21 апреля в 18:00 на главной площади Челябинска. 27 апреля участники торжественного построения соберутся в 17:00 – у Вечного огня, в 18:00 – на площади Революции. Генеральный прогон с участием техники пройдет 6 мая. Начало у Вечного огня – в 15:00, на площади – в 16:00.

На время мероприятий движение транспорта в центре Челябинска может быть ограничено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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