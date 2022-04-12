В заказнике под Челябинском валят молодые деревья

Южноуральцы сообщили о массовой вырубке поросли на территории Харлушевского заказника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неизвестные массово вырубают молодые деревья на территории Харлушевского государственного природного заказника близ поселка Кременкуль (Сосновский район). Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«Рубят очень много, варварски, гектарами, – цитирует одного из южноуральцев блогер Валентина Волкова в своем телеграм-канале. – Я в воскресенье там гулял, это красивейшие, нетронутые человеком места. Кто рубит – неясно, на запрос в ООПТ мне не отвечают».

Судя по прилагаемым к посту фотографиям, рубят совсем молодые, едва окрепшие деревца, вероятно, появившиеся в результате самосева.

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области сообщили, что вырубка деревьев и кустарников в Харлушевском заказнике проводится в рамках культурно-технической мелиорации земель.

«На днях на территории Харлушевского заказника были выполнены работы по срезке кустарников и мелколесья (подлеска), что обеспокоило бдительных граждан, – заявили представители ведомства. – По информации ОГУ «ООПТ Челябинской области», данные мероприятия проводятся в рамках проекта по культурно-технической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, разработанного еще в декабре 2021 года».

Земельные участки, где производилась вырубка, фактически не использовались по прямому назначению с 2010 года, поэтому и заросли древесно-кустарниковой растительностью, отметили в минэкологии. Все действия согласованы с ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология», заверили чиновники.

Помимо произведенных работ, в проекте также заложены дискование на раскорчеванных площадях – более щадящая вспашка с применением специального оборудования, которое крепится на трактор; глубокое рыхление и боронование почвы.

С очередной проверкой за ходом проведения мелиоративных работ со стороны выполняющей их организации сотрудники ОГУ «ООПТ Челябинской области» планируют выехать 14 апреля текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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