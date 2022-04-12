В Челябинске помощника воспитателя будут судить за убийство соседской собаки

Жительница Челябинска предстанет перед судом за жестокое обращение с собакой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летней помощника воспитателя детского сада. Она обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

Установлено, что днем 28 октября прошлого года во дворе дома №22 по улице Кыштымской у женщины вспыхнула очередная ссора с соседкой. Челябинке не нравилось, что та выгуливает своего той-терьера рядом с детской площадкой. В пылу ссоры горожанка пнула собаку ногой. От полученных повреждений животное скончалось.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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