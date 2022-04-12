«Едешь – и боишься»: южноуральцы пожаловались на дорогу, которую власти обещали отремонтировать год назад

Чиновники Челябинской области запутались в сроках ремонта проблемной дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорога, соединяющая село Верх-Катавка в Катав-Ивановском районе с районным центром – это 16 километров изрытого многочисленными ямами дорожного полотна. Об этом жители района рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

На фотографиях, прикрепленных к посту, – десятки ям, заполненных водой. Углубления следуют буквально одно за другим вдоль и поперек магистрали.

«Я – житель села Верх-Катавка. От Катав-Ивановска до села 16 километров. Невозможно ехать, дорога как после бомбежки. Люди ездят на работу из деревни, так как нет работы в селе. Примите какие-то меры», – пишет автор обращения.

Его поддерживают односельчане. «Едешь и боишься разговаривать. Вдруг язык в это время откусить можно (не смешно)", – комментирует жительница села.

Интересно, что о проблемной дороге знают и в ГИБДД, и в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Но сценарии, по которым должна развиваться ситуация дальше, у представителей ведомств почему-то разные.

«Поданному сообщению проведена проверка, в адрес обслуживающей организации указано на устранение причин и условий, способствующих нарушениям в области безопасности дорожного движения. По полученной информации с 13 апреля 2022 начнут работы по грейдированию проезжей части и проведению отсыпки дефектов щебеночного дорожного покрытия», – сообщил в ответ на обращение представитель ОГИБДД Катав-Ивановского района.

У регионального миндортранса – другое видение. «В настоящее время заключается государственный контракт на разработку проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт автодороги Катав-Ивановск – Верх-Катавка. После разработки документации и получения положительного заключения ОГАУ «Государственная экспертиза» будет рассмотрен вопрос о сроках проведения работ по ремонту», – заявили чиновники.

Впрочем, южноуральцы им не особенно верят. «В прошлом году, примерно в это же время, обращались к губернатору в группе «Правительство Челябинской области» с этой же проблемой, получили от представителя миндортранса заверения, что дорогу приведут в порядок, «кураторы» будут контролировать. Вот, видимо, «кураторы» прокурировали, по дороге по-прежнему ехать невозможно, теперь «ответственные лица» будут все под контролем держать... А на достойный ремонт 16 километров областной дороги, денежек уж, видно, нет! Мы, живущие здесь, скрепя нервы вынуждены ехать, а огромная масса приезжающих туристов разочарованы и не имеют желания ехать сюда повторно», – пишут жители района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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