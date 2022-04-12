Сотрудников Гострудинспекции Челябинской области будут судить за взятки на 9 миллионов рублей

В Челябинской области сотрудники Государственной инспекции труда и коммерческих организаций предстанут перед судом по делу о взятках на 9 миллионов рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя и инспектора региональной Государственной инспекции труда, а также трех сотрудников коммерческой организации, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений.
По версии следствия, в 2013-2018 годах сотрудники Государственной инспекции труда в Челябинской области получили от представителей коммерческих предприятий, занятых в сфере профессионального образования, более 9 миллионов рублей. В обмен на это они вынуждали руководителей компаний и бизнесменов заключать с «привилегированными» организациями договоры на обучение и очередную (внеочередную) проверку знаний, а также помогали коммерсантам при исполнении подписанных контрактов.
Преступления были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.
По ходатайству следователя СКР судом наложен арест на имущество обвиняемых: земельные участки, квартиры, личный автотранспорт и денежные средства, находящиеся на банковских счетах.
Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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