Власти Челябинска потратят на фейерверки почти 4 миллиона рублей

Три салюта в 2022 году обойдутся бюджету Челябинска почти в 4 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», итоги торгов мэрия Челябинска подвела на минувшей неделе.

Конкурс признали несостоявшимся, так как на участие в нем была подана только одна заявка. Но ее признали соответствующей условиям торгов, и с фирмой подпишут договор.

Победителем стала местная компания, уже не первый раз организующая салюты в День Победы и День города. В своей заявке коммерсанты снизили цену со стартовых 4 миллионов рублей всего на 13 рублей.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит организовать фейерверки 1 мая – в честь присвоения Челябинску звания города трудовой доблести, 9 мая – в честь Дня Победы. Также челябинцы смогут увидеть салют в День города, но дата его празднования пока не определена.

Все три мероприятия пройдут по традиции на набережной реки Миасс. Время начала – 22 часа. Продолжительность майских салютов – 10 минут, в сентябре (в День города) фейерверк должен продолжаться 12 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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