Под Магнитогорском 12-летняя школьница провалилась под лед

В Челябинской области туристы спасли провалившуюся под лед школьницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные на реке Урал в районе села Агаповка одноименного района.

12-летняя школьница, гостившая у бабушки, пошла гулять с друзьями. Вместе с двумя приятелями она вышла на лед реки Урал. Лед под девочкой треснул, и она начала тонуть.

Школьнице повезло, что рядом оказались несколько туристов. Один из парней бросился на помощь девочке. Как пишет «Верстов.Инфо», молодой человек сумел ее вытащить на берег. После этого ее завернули в сухую одежду и отнесли в поселок. Обувь школьницы осталась на дне реки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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