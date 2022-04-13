13 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

13.04.2022, среда

09:30 Челябинск – Открытие 18-й ежегодной конференции Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» «Новые прогрессивные технологии ремонта и содержания автомобильных дорог» (Radisson Blu, ул. Труда, 179)

10:00 Челябинск – Шестой день православной выставки-ярмарки (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная приемной кампании в вузы Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», Российская, 67, девятый этаж)

11:00 Челябинск – Клуб «В гостях у сказки»: литературно-игровое занятие «Школа юных космонавтов» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)

16:00 Челябинск – Встреча с авторами работ, представленных на выставке кукол и игрушек «Кукольный мир» (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)

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