Самые крутые слухи недели: импортозамещение … импортом

Рокировка «металлургов»

Говорят, что неожиданная отставка депутата Гордумы (от Металлургического райсовета) Антона Хромова – креатуры Андрея Барышева вовсе даже « не неожиданная», как и прошлогодний демарш барышевцев – коллективный выход из партии власти.

Правда на это раз, причина больше индивидуальная, нежели клановая (Хромов – человек из « Соцгорода»). После потери позиции Барышевым, многие из членов его команды лишились поддержки, отсюда (за редким исключением) – проблемы в бизнесе. По слухам, Хромов распродает все и уезжает в столицу, с надеждой на лучшее, конечно.

На его место, судя по суете оппонентов барышевцев, то есть бурматовцев (они же мгеровцы) вновь претендует Юрий Панов, не попавший в Гордуму в 2019-м.

Лютики- цветочки у Ли Цзы в садочке…

Говорят, не просто губернатор, а галантный мужчина, Алексей Текслер обеспокоен не только стабилизацией цен (в рамках происходящего, конечно), на « борщевой набор», но и стоимостью цветов не вверенной ему территории.

А на рынке продажи цветов – беда: и цены выросли, минимум на 40 процентов, и ассортимент «стух» – поставок из Голландии нихьт, другого поставщика, чтобы по таким ценам и в таком разнообразии поставлял розы с лилиями, гвоздиками и орхидеями, – пока нет. Продавцы розницы и владельцы цветочного бизнеса говорят о коллапсе, обычные комментарии в реально пустых салонах с цветочками еще февральского сухостоя: «ой, беда у нас с поставками»; «самые свежие – вот эти пять кустиков хризантем и вчерашняя ваза – с дюжиной альстромерий, ухватили последние…»

Губернатор – любитель давать «трудные» поручения подчиненным (для проверки, так сказать, их компетенций и соотнесения этих компетенций с занимаемой чиновной позицией) тут же поручил всем – от промышленности до чиновников по «внешним связям» проработать вопрос, чтобы цветы на столах (в вазах, разумеется, не на тарелке) южноуральцев были и по ценам «до 24 февраля».

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Местные теплицы, если верить инсайдерам, быстро объемы не нарастят, ассортимент голландцев возможен, но тут начинаются оговорочки: «лилии будут поменьше и без запаха»; «розы с запахом, и даже чайные, но не такие «стойкие»; «кустовые гвоздики с каемочкой другого цвета – не наш профиль, такую рассаду не достать, а красные «революционные» или белые «поминальные» – за милую душу, но объемы скромнее». Короче, местным ботаникам нужны инвестиции – ибо по этому прекрасному поводу озаботился в плане импортозамещения только нынешний, относительно молодой руководитель региона. При прежних розарии и цветочные теплицы как раз приходили в упадок и замещались импортом.

Подчиненные отчитались начальнику: можно как альтернативу, пока наши цветочные «мускулы» нарастут, использовать поставки цветов из Израиля, но это дорого. Лучше из Намибии – мы, дескать, работаем (хотя работают над этой идеей москвичи). Но поскольку, АЛТ настаивал именно на импортозамещении, то одно из рабочих предложений: «договоримся с китайскими товарищами, теми, что у нас выращивают огурцы и картошку, они объемы наращивают на раз, и по ценам их предложения всегда приемлемы».

«Не пей вина, Гертруда»

Говорят, еще одной инициативой губернатора ЧО на фоне подорожания и сокращения ассортимента алкогольной продукции по всем известным причинам, станет не импортозамещение местными наливками и настойками Бренди с Виски, Мартини, Рома или Лимончелло, а курс в духе Горби – на борьбу с алкоголизмом южноуральцев. Якрбы, на Цвиллинга появилась информация: если на фоне пандемии народ стал пить почти в три раза больше, то на фоне последних событий эта цифра опять удвоилась – за пару месяцев.

Антиалкогольная программа намечается яркая и обширная: от женского клуба для жен – жертв харрасмента мужей алкоголиков (патронировать это дело будет первая леди региона) до бесплатных акций наркологов по кодированию сильно пьющей половины с последующим гарантированным трудоустройством победивших зелёного змия. Большие надежды АЛТ возлагает на возрождаемое общество «Знание» и их просветительские премии, а бизнесу будет предложено материально стимулировать непьющих.

Особое внимание в этой кампании АЛТ намерен уделить искоренению и профилактике т.н. женского алкоголизма. Но это, как говорится, личное, ибо, как свидетельствуют инсайдеры, губернатор терпеть не может пьяных дам.

«Больше ада!»

Говорят, и законодатели не хотят отставать по инициативности от лидера региона.

К тому же, спикеру ЗакСО Александру Лазареву нужно зарекомендовать себя в столичных институциях различного рода (в основном, конечно, в той, что располагается на Старой Площади).

Среди инициатив, что пиарщики грудят у него на столе (чтобы выбрать самую эффектную), есть и давно задуманная его предшественником ВВМ – о налоге на бездетность, и (очень полезная на самом деле) о дополнительной дотации региону за экологические травмы прошлого, аукающиеся сегодня. Патриотические: о возобновлении в школах военной игры «Зарница» – мол, регион готов выступить площадкой по полному охвату всех школ этой кампанией; ежегодного проведения конкурса военно-патриотической песни; о создании компьютерных игр для школьников и более взрослой молодежи на основе великих военных событий, где победителем стала Россия ( разного периода, можно начать от Ледового побоища) и т.п.

Кутюр от Ромы и Нади

Говорят, напуганные надвигающимся «тряпичным» и обувным дефицитом от европейских марок, чиновники разных рангов, а главное, их жены, не только скупили дорогие остатки прошлых (и позапрошлых) коллекций в региональных бутиках, но и сметают всё (особенно мужские сорочки и костюмы – итальянские, немецкие) в сток-центрах. Особенный ажиотаж – в подвале Центрального Рынка, где много лет специализируются на оптовом евро-стоке брат и сестра – Рома и Надя, в кладовых которых «много чего есть» – и натуральный Версаче, и неподдельный Ричмонд, и куча мужской классики от Бриони, не говоря уж о вполне качественной одежде менее премиальных марок.

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