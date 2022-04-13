На челябинском перекрестке фекалии хлынули на дорогу

В Челябинске на дорогу хлынула канализация.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревогу забили жители поселка АМЗ в Челябинске. По словам горожан, вот уже несколько дней на одном из перекрестков из канализационного колодца хлещет поток фекалий и других отходов человеческой жизнедеятельности. Об этом сообщают экоактивисты группы «Эко-Standart», к которым обратились челябинцы.

Авария произошла на пересечении улиц Калининградской и Ковшова. Горожане не на шутку обеспокоены: канализационные стоки грозят попасть в Шершневское водохранилище.

Жители боятся, что канализационные стоки могут попасть в водохранилище.

Общественники выезжали на место, где зафиксировали факт излива канализационных вод. Экоактивисты направили обращение в МУП ПОВВ и мэрию Челябинска с требованием устранить аварию и предпринять необходимые меры для исключения попадания стоков в Шершневское водохранилище.

Челябинск, Виктор Елисеев

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