Уральские металлурги укрепляет сотрудничество в Юго-Восточной Азии

ММК укрепляет сотрудничество с партнерами в Юго-Восточной Азии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания принимает участие в открывающейся сегодня, 13 апреля, в Ханое международной промышленной выставке Vietnam Expo 2022.

Вьетнам – одна из самых динамично развивающихся экономик Юго-Восточной Азии и один из ключевых для ПАО «ММК» рынков в дальнем зарубежье. В 2021 году поставки металлопродукции Магнитки в Социалистическую республику Вьетнам составили 515 тысяч тонн, что стало вторым после Турции показателем экспортных продаж.

На стенде ПАО «ММК» посетители смогут ознакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. Основной акцент экспозиции ММК сделан на продукции для строительной отрасли: горячекатаном и холоднокатаном рулонном прокате, сортовом прокате, металлопродукции с покрытиями. Также Магнитка представит металлопродукцию для машиностроительного сектора – в частности, широкий спектр высокопрочных сталей.

31-я международная многоотраслевая выставка Vietnam Expo 2022 проходит в Ханое с 13 по 16 апреля при официальной поддержке министерства промышленности и торговли Вьетнама. Экспозиция охватывает большой диапазон продуктов и услуг в сфере промышленного оборудования и электроники, пищевых напитков и упаковки, текстиля и потребительских товаров, цифровых технологий и электронной коммерции. В нынешнем году организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие свыше 350 компаний из Вьетнама и ряда других стран, включая Республику Корея, Беларусию, Россию, Японию, США, Кубу, Малайзию, Непал, Камбоджу, Лаос и Мьянму.

Челябинск, Виктор Елисеев

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