На раскисших дорогах Южного Урала застревают мусоровозы

В Челябинской области размытые грунтовые дороги осложняют работу по вывозу мусора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», регионального оператора по обращению твердых коммунальных отходов в Челябинской области, из-за активного таяния снега грунтовые дороги в сельской местности региона приходят в негодность. Из-за этого в нескольких территориях Южного Урала возникли сложности с вывозом ТКО.

Подрядные организации, осуществляющие перевозку ТКО, фиксируют случаи, когда коммунальная техника из-за бездорожья не может подъехать к контейнерным площадкам.

«Особенно осложнилась ситуация на юге области. Большая часть проблемных локаций находится в Агаповском, Брединском, Верхнеуральском, Карталинском, Нагайбакском, Чесменском районах. Также затруднен проезд к отдельным контейнерным площадкам Чебаркуля», – рассказали в ЦКС.

За неделю в муниципалитетах, которые находятся в зоне обслуживания регоператора, более ста раз фиксировались сложности с проездом к мусорным бакам из-за бездорожья. «На фотографиях, которые делают перевозчики отходов, хорошо видно, что некоторые контейнерные площадки фактически превращаются в острова, а дорога к мусорным бакам становится непреодолимым препятствием как для потребителей услуги по обращению с ТКО, так и для коммунальной техники. Так, например, на прошлой неделе на юге области мусоровозы несколько раз застревали в колее. Для вызволения машин из дорожного плена неоднократно приходилось привлекать тяжелую технику», – уточнили в компании.

При таких дорожных условиях на вывоз отходов требуется гораздо больше времени, чем обычно. Отсутствие подъездных путей к местам накопления ТКО нередко приводит к вынужденной корректировке графика движения мусоровозов со всеми вытекающими негативными последствиями, включая переполнение контейнеров.

«Отметим, что при отсутствии доступа к контейнерной площадке перевозчик в обязательном порядке фиксирует этот факт, информация оперативно передается в органы местного самоуправления для решения вопроса с подсыпкой дорог. По мере восстановления проезда техника направляется на вывоз отходов», – заявляют представители ЦКС, напоминая, что содержание подъездных путей к контейнерным площадкам в проезжем состоянии является зоной ответственности органов местного самоуправления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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