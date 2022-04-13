Южноуральские работодатели не торопятся повышать зарплаты

Челябинская область заняла лишь 60 место в стране по росту предлагаемых заработных плат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя заработная плата, которую готовы предложить потенциальным сотрудникам в России, за год выросла на 2 тысячи 522 рубля: с 50 тысяч 258 рублей в марте 2021 года до 52 тысяч 780 рублей в марте 2022 года. Об этом сообщили в службе исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировав изменения средних предлагаемых зарплат в регионах России.

Челябинская область показала менее существенный прирост, чем страна в целом. По динамике предлагаемых заработных плат Южный Урал занял 60 место: среднее предложение работодателей выросло на 1 тысячу 431 рубль – с 42 тысяч 27 рублей в марте 2021 года до 43 тысяч 458 рублей в марте 2022 года.

Лидерами по приросту зарплатных предложений стали Забайкальский край (+5 тысяч 463 рубля, до 59 тысяч 640 рублей), Брянская область (+4 тысячи 826 рублей, до 47 тысяч 88 рублей), Ленинградская область (+4 тысячи 762 рубля, до 50 тысяч 468 рублей), Республика Карелия (+4 тысячи 619 рублей, до 46 тысяч 435 рублей) и Свердловская область (+4 тысячи 547 рублей, до 48 тысяч 957 рублей).

Челябинск также продемонстрировал довольно скромную динамику: среди крупнейших городов страны столица Южного Урала заняла 20 место по годовому приросту заплат (из 24-х). Так, в марте 2021 года местные компании в среднем предлагали 43 тысячи 785 рублей, а в марте 2022 года – уже 45 тысяч 964 рубля (то есть, увеличение составило 2 тысячи 180 рублей).

Городами-лидерами по увеличению средних предлагаемых зарплат стали Москва (+4 тысячи 744 рубля, до 73 тысяч 939 рублей), Санкт-Петербург (+4 тысячи 401 рубль, до 61 тысячи 556 рублей) и Хабаровск (+4 тысячи 375 рублей, до 60 тысяч 104 рублей), Иркутск (+3 тысячи 910 рублей, до 57 тысяч 254 рублей) и Новосибирск (+3 тысячи 755 рублей, до 52 тысяч 380 рублей).

Добавим, что в целом по уровню предлагаемых в марте этого года зарплат первое место занимает Чукотский АО (81 тысяча 51 рубль), на втором месте с небольшим отставанием – Магаданская область (80 тысяч 403 рубля), на третьем – Ямало-Ненецкий АО (76 тысяч 671 рубль). Челябинская область находится на 53 месте (43 тысячи 458 рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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