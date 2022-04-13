Четверо рабочих отравились на свинокомплексе в Челябинской области. Двое погибли

В Челябинской области рабочие отравились при очистке канализации свинокомплекса.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сегодня, 13 апреля, днем на территории свинокомплекса в Красноармейском районе обнаружены тела двух рабочих подрядной организации.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц.

По предварительным данным, рабочие могли отравиться при выполнении работ по очистке канализационной системы на Родниковском свинокомплексе. В больницу доставлены еще двое рабочих, которым оказывается неотложная медицинская помощь.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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