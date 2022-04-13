В российских магазинах продолжается обвал продаж

В России продолжается падение потребительского спроса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за период с 28 марта по 3 апреля продажи потребительских товаров в натуральном выражении снизились в России на 1,7% – более чем втрое быстрее, чем неделей ранее. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report.

Выручка продавцов продолжает расти, но и в денежном выражении продажи теряют темпы роста: в конце марта – начале апреля их рост составил лишь 16,5%, что на 1,4% меньше, чем неделю ранее.

Также эксперты отмечают, что за 12-13 недели года динамика спроса на бакалею замедлилась в два раза по сравнению с 10-11 неделями, а на средства личной гигиены – в три раза.

Торговые сети стали продавать на 6% меньше товаров повседневного спроса (FMCG) год к году, но получили на 12% больше выручки. Но и ее рост замедляется.

От смены восходящего тренда на нисходящий больше всего пострадали гипермаркеты, чьи продажи вторую неделю падают на 10%. Рост продаж в минимаркетах практически прекратился (+1%). Дискаунтеры потеряли 6%, супермаркеты – 9%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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