В Копейске управляющая компания заплатила 300 тысяч рублей за ремонт в затопленной квартире

Коммунальщики Копейска выплатили стоимость ремонта собственникам затопленной квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в Копейске судебные приставы взыскали материальный ущерб, причиненный горожанке по недосмотру управляющей компании.

В одном из домов Копейска произошел прорыв водопровода, в результате которого серьезно пострадала одна из квартир. Помещениям потребовался восстановительный ремонт.

Собственница жилого помещения предъявила претензии управляющей компании. Урегулировать вопрос путем переговоров не удалось, поэтому женщине пришлось обратиться в суд. Он удовлетворил ее требования – признал факт причинения материального ущерба жилому помещению по вине управляющей компании и обязал последнюю выплатить пострадавшей компенсацию – более 306 тысяч рублей.

В Копейском городском отделе судебных приставов возбудили в отношении коммунальной организации исполнительное производство. Руководителя управляющей компании ознакомили с его материалами и предупредили о возможности принудительного взыскания долга и уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. В итоге вся сумма причиненного материального ущерба была перечислена копейчанке. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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