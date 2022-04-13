В Челябинской области суд запретил работу приюта для животных

В Катав-Ивановске суд обязал прекратить деятельность приюта для животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, на работу приюта для бездомных животных в жилом сектора Катав-Ивановска пожаловались соседи зоозащитников. Прокурорская проверка подтвердила, что земельный участок, на котором разместили пристанище для «братьев наших меньших», используется не по целевому назначению.

«Земельный участок, расположенный в жилом секторе города, относится к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования: нежилое здание ЖКХ. Вопреки целевому назначению земельного участка на нем расположен приют для животных», – констатировали в надзорном ведомстве.

Городской прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать владельцев земельного участка в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения и прекратить работу приюта.

Катав-Ивановским городским судом требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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