Назначен новый начальник ГУФСИН по Челябинской области

В Челябинской области – новый главный по тюрьмам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новым руководителем главного управления Федеральной службы исполнения наказаний назначен Михаил Арсланов.

Напомним, почт начальника регионального ГУФСИН стал вакантным после перевода в январе 2021 года его прежнего руководителя Виктора Бранта на аналогичную должность в Нижегородскую область.

Михаил Арсланов родился в 1966 году в поселке Куйга Усть-Янского района Якутии. В 1992 году окончил Уфимскую высшую школу МВД РФ, в 1996 году – академию МВД РФ.

В уголовно-исполнительной системе служит с 1987 года. Начинал с должности контролера в следственном изоляторе №2 УИТУ УВД Красноярского крайисполкома. Состоял на различных должностях в ГУФСИН России по Красноярскому краю.

С апреля 2017 года возглавлял ОФСИН России по Карачаево-Черкесской республике. С августа 2018 года – УФСИН России по Удмуртии.

Начальником ГУФСИН России по Челябинской области назначен указом президента Российской Федерации от 4 апреля 2022 года. На этой неделе нового начальника представили сотрудникам южноуральского ГУФСИН.

Челябинск, Виктор Елисеев

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