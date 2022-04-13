«Аэрофлот» отказался от французского шампанского и детских наборов

«Аэрофлот» заменил предлагавшееся ранее на рейсах французское шампанское российским.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с конца марта пассажирам бизнес-класса рейсов, выполняемых авиакомпанией «Аэрофлот», вместо французского Piper-Heidsieck Brut предлагают российское шампанское «Абрау Дюрсо Виктор Дравиньи». Об этом телеграм-канал «Авиаторщина» сообщает со ссылкой на лист оперативной информации для бортпроводников.

Это далеко не единственное изменение в ассортименте, утверждают авторы канала. Так, виски Chivas Regal в бизнес-классе заменен на более бюджетный Dewar's White Label четырехлетней выдержки.

Апельсиновый сок теперь доступен только пассажирам бизнес-класса. В экономе и премиум-классе придется довольствоваться яблочным и томатным. Вместо натурального молотого кофе «Бурбон» теперь предлагается растворимый «Жокей»).

Кроме того, пассажирам перестали выдавать винные карты и карты меню, а на рейсах в/из Ярославля, Пензы, Челябинска, Минска, Самары, Нового Уренгоя и Оренбурга не выдают детские дорожные наборы.

Временные изменения в авиаперевозчике объясняют повышенным риском «односторонней отмены контрагентами поставок продукции и оказания услуг для обслуживания пассажиров или изменения условий и сроков поставки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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