14 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Заседание комиссий Общественной палаты региона по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству и комиссии по экологии, охране окружающей среды и сельскому хозяйству (Южно-Уральский аграрный университет, пр. Ленина 75, пятый этаж, конференц-зал)