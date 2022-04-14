14 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

14.04.2022, четверг
-
10:00 Челябинск – Конференция «Духовные аспекты национальной безопасности» (отель «Виктория», ул. Молодогвардейцев, 34)
-
10:00 Челябинск – Заседание комиссий Общественной палаты региона по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству и комиссии по экологии, охране окружающей среды и сельскому хозяйству (Южно-Уральский аграрный университет, пр. Ленина 75, пятый этаж, конференц-зал)
-
10:30 Челябинск – Пресс-конференция по приемной кампании в ССУЗы Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
-
13:30 Челябинск – Полуфинал Всероссийской студенческой олимпиады по онкологии (Федеральный аккредитационный центр Южно-Уральского государственного медицинского университет, ул. Воровского 38Б)
-
14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Благотворительный бой в помощь детям с ультраредкими заболеваниями» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
-
18:00 Челябинск – Предпремьерный показ спектакля «Чужие письма» по сценарию Наталии Рязанцевой (Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116)
-
18:30 Челябинск – Мастер-класс по технике создания текстурной картины с помощью специального инструмента в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube