Жителей Челябинской области захлестнула волна стресса

Две трети южноуральцев признались в усилении тревоги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 68% жителей Челябинской области считают, что уровень их стресса повысился. К такому выводу пришли эксперты цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru по результатам проведенного ими опроса.

54% южноуральцев сообщали, что регулярно испытывают стресс, еще 43% сталкиваются с ним, но довольно редко. И лишь 3% уверены, что у них никогда не было стресса.

Отвечая на вопрос о том, усилился ли стресс в последнее время, большинство (68%) признались, что действительно почувствовали это на себе. Из них 46% отметили, что стали заметно больше нервничать, остальные не считают рост тревоги критическим.

Тезис об увеличении стресса подтверждает и статистика цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом». Так, с февраля по март количество обращений к психологам в России увеличилось на 23%, тогда как в прошлом году рост от месяца к месяцу составил лишь 3%. Выросло и количество уникальных пользователей: в марте таким был каждый третий (42% уникальных пользователей от общего числа).

На сегодняшний день из всех опрошенных только 14% жителей Челябинской области обращаются к психологу за консультацией. Чаще всего это делают миллениалы – 24% среди опрошенных в возрасте 22-28 лет, и зуммеры – 23% среди россиян в возрасте 14-22 лет.

Сильнее всего ощутили на себе увеличение стресса маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (83%), 78% юристов и столько же IT-специалистов, 77% среди HR-менеджеров и 71% сотрудников отделов продаж.

Делиться своим сокровенным с медицинским специалистом сегодня потенциально готовы 54% опрошенных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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