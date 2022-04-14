В Челябинске запустили два новых маршрута

В Челябинске начали работу два новых автобусных маршрута.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, новые маршруты начали работу сегодня, 14 апреля.

Автобус №7 свяжет улицу Харлова – поселок ОПМС-42. Он будет следовать по улицам: Копейское шоссе, Енисейская, ОПМС-42.

Транспорт будет ходить каждые 30-60 минут ежедневно.

Первый рейс от Харлова – в 6:00 ежедневно. Из поселка ОПМС-42 – в 6:30. Последний рейс от Харлова – в 20:30. Из поселка ОПМС-42 в 20:00.

Автобус №141 следует из Новосинеглазово в Вознесенку и обратно по улицам Челябинская, Советская, Морозова, Зеленая, Большая.

Он будет ходить каждые 35 минут ежедневно.

Первый рейс из Новосинеглазово – в 6:15 ежедневно. Из Вознесенки – в 6:33. Последний рейс из Новосинеглазово – в 20:58. Из Вознесенки в 21:15.

Расписание маршрута составлено таким образом, чтобы пассажиры могли совершить пересадку с минимальным ожиданием на автобус №14 «Новосинеглазово – Железнодорожный вокзал».

Челябинск, Виктор Елисеев

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