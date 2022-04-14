Пенсионер из Кыштыма, насмерть сбивший ребенка, отправится в колонию

Пенсионер из Кыштыма осужден за смертельный наезд на ребенка-велосипедиста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кыштымский городской суд признал 64-летнего местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Суд установил, что вечером 20 июля 2021 года на перекрестке улиц Сугомакской и Кутузова в Кыштыме мужчина, управляя автомобилем «Тойота Тундра», не стал пропускать 7-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде. От травм, полученных при столкновении, ребенок скончался на месте происшествия.

Во время следствия и суда пенсионер категорически отрицал свою вину, уверяя, что юный велосипедист сам виноват в случившемся. Однако судья вынес обвинительный приговор.

Южноуральца приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Кроме того, в пользу матери погибшего ребенка суд взыскал 1,5 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда. Более 30 тысяч рублей материального ущерба автомобилист возместил добровольно в ходе судебного разбирательства.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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