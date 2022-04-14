В Челябинске завершился процесс по делу о краже золотосодержащего кварца на 3 миллиона рублей

Трое жителей Южного Урала осуждены за хищение золотосодержащего концентрата при работе на руднике в Бурятии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал троих жителей региона виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов.

Напомним, мужчины работали вахтовиками на Нерундинском золоторудном месторождении в Бурятии, в марте 2021 года вынесли с рудника куски кварца, содержащие золото и серебро, общей массой 866,69 грамма.

Похищенное южноуральцы перенесли к себе в общежитие, спрятали в личных вещах и привезли на поезде в Челябинск. На железнодорожном вокзале их задержали.

По оценке золотодобытчиков, ущерб от кражи превысил 3,1 миллиона рублей.

«С учетом того, что преступление они совершили впервые, похищенное возвращено, вину признали в полном объеме, активно способствовали расследованию и раскрытию преступления, суд пришел к выводу о том, что их исправление возможно без изоляции от общества», – рассказали представители прокуратуры.

Виновных приговорили к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года каждому.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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