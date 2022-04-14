В Челябинске на крупном заводе погиб рабочий

В Челябинске выясняют обстоятельства гибели сотрудника одного из предприятий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, тело рабочего обнаружили днем среды, 13 апреля, в одном из цехов промышленного предприятия в Челябинске.

По данному факту доследственная проверка. По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при падении в резервуар с графитовой смесью.

Известно, что челябинца стали искать только после того, как забили тревогу его родственники, когда он не вернулся домой со смены. К тому времени с момента его смерти прошло несколько часов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, среди прочего следователи оценят выполнение на объекте требований техники безопасности при производстве работ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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