Весна отступает: в выходные в Челябинской области похолодает

В предстоящие выходные южноуральцам сулят дожди и похолодание.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в пятницу, 15 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди, в горах до умеренных. Дождливыми будут и выходные.

Последний рабочий день недели окажется еще теплым. Температура в ночь на пятницу будет +7, +12, при прояснении до +1 градуса по Цельсию. Днем потеплеет до +14, +19 градусов, в горах – до +10).

Но уже в субботу, 16 апреля, ощутимо похолодает. В ночь на субботу синоптики обещают +2, +7, днем – 9-14 градусов ниже нуля, на крайнем западе – до 4 градусов.

В воскресенье, 17 апреля, ночью ожидается -3, +2 градуса, днем на севере +6, +11 градусов, на юге – 10-15 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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