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Четверг, 14 апреля 2022, 17:18 мск

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Троих южноуральцев вызволили из украинского плена

Трое военных из Челябинской области вернулись из украинского плена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы находятся уже в России. Об этом уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Примерно 2 недели назад получила список с именами военнослужащих из нашей области, которые попали в плен на территории Украины, – рассказала омбудсмен. – Вместе с родными и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой мы прилагали все усилия, чтобы как можно скорее вернуть ребят. На сегодняшний день, все они уже в России, благополучно возвращаются домой – два танкиста и летчик».

Южноуральцы были возвращены в ходе обмена военнопленными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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