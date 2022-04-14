Замминистра строительства Челябинской области уволили через два года после задержания по делу о взятке

Замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области уволили через восемь месяцев после передачи ее уголовного дела в суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяной Антоновой расторгнут служебный контракт.

Постановление об этом губернатор Алексей Текслер подписал 13 апреля – два года спустя задержания чиновницы в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях и через восемь месяцев после передачи материалов дела для рассмотрения в суд.

Напомним, Антонову задержали в апреле 2020 года. Ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Соучастниками по ее делу проходят экс-директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов и руководитель ООО «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов.

По данным следствия, в 2016-2017 годах чиновница получила от заместителя генерального директора коммерческой организации 2,2 миллиона рублей за совершение действий по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам. Абаимову инкриминируется взятка в размере 1,5 млн рублей.

Позже добавилось еще одно обвинение: в период 2018-2019 годов обвиняемые совместно похитили бюджетные средства в сумме более 15 миллионов рублей при строительстве объекта «Физкультурно-оздоровителеный комплекс Регионального центра по шорт-треку Ледового Дворца «Уральская Молния».

В августе прошлого года уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»