В Челябинске начался суд над депутатом регионального парламента

Стартовал судебный процесс над депутатом Законодательного собрания Челябинской области Арманом Аракеляном.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 апреля, в Центральном районном суде Челябинска состоялось первое судебное заседание по делу о даче взятки.

На скамье подсудимых находится депутат Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Арман Аракелян. По делу в качестве обвиняемых проходят еще четыре человека.

В ходе заседания зачитали обвинительное заключение.

Напомним, парламентария задержали в марте 2021 года. По версии следствия, в 2019 году пятеро бизнесменов, включая Аракеляна, дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

Сначала депутата поместили в СИЗО, но в конце марта заменили меру пресечения на домашний арест. Защита депутата несколько раз пыталась обжаловать решения об аресте, но безуспешно. Лишь в декабре прошлого года домашний арест заменили на запрет определенных действий

Челябинск, Виктор Елисеев

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