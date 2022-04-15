15 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

15.04.2022, пятница
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10:00 Челябинск – Рейд со спасателями по предупреждению нахождения людей на льду на водоемах Челябинска (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)
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12:00 Челябинск – Старт программы «Сила Слова» по обучению журналистов основам самообороны при осуществлении профессиональной деятельности (Центр олимпийской подготовки по дзюдо, ул. Университетская Набережная, 22В)
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12:30 Челябинск – Встреча религиоведа, сектоведа и историка Александра Дворкина с миссионерским активом Челябинской епархии, коллегами из епархий, входящих в Челябинскую митрополию, и прихожанами челябинских храмов (Челябинское епархиальное управление, ул. Кыштымская, конференц-зал)
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14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Особенности краеведения в Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:30 Челябинск – Презентация Башкирского историко-культурного центра в Челябинской области – филиала ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан и подписание соглашения о сотрудничестве между министерствами культуры Республики Башкортостан и Челябинской области (пр. Ленина 13А, оф. 8)
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15:00 Челябинск – День культуры – африканской и арабской (Южно-Уральский государственный университет, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)
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15:00 Челябинск – Час сбора пазлов «Увлекательная Вселенная» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
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15:00 Челябинск – Награждение победителей второго регионального конкурса народного творчества «Авоська-74» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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16:00 Челябинск – Класс-концерт преподавателя ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Елены Хлопцовой (Челябинский музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А, постоянная экспозиция)
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18:00 Челябинск – Творческая встреча с поэтом Екатериной Боярских (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)
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