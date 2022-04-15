В Челябинске вспыхнул автобус с пассажирами

В Челябинске загорелся пассажирский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 14 апреля в Ленинском районе областного центра. Видео пожара очевидцы разместили в социальных сетях.

Автобус муниципального перевозчика с пассажирами следовал по маршруту №18. Недалеко от пересечения улиц Гагарина и Шота Руставели из моторного отсека вырвалось пламя и повалил дым.

Водитель остановился и выпустил пассажиров из салона. По информации пресс-службы мэрии, пострадавших в результате возгорания нет. Система пожаротушения сработала штатно. Устанавливаются причины пожара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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