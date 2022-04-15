«Магнитка» поспорит за Кубок Гагарина с ЦСКА

Определился соперник магнитогорского «Металлурга» в финале Кубка Гагарина.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соперником южноуральского клуба в битве за Кубок Гагарина стал московский ЦСКА.
Вчера армейцы со счетом 3:0 одержали гостевую победу над питерским СКА и вышли в финал кубкового плей-офф по итогам серии из семи матчей.
Напомним, «Магнитке» для выхода в финал понадобилось лишь пять матчей: челябинский «Трактор» смог победить магнитогорцев лишь в одном матче полуфинальной серии.
Первые встречи финала пройдут 18 и 20 апреля в Магнитогорске. 22 и 24 апреля матчи пройдут в Москве.
В случае необходимости запланированы также игры 26 апреля в Магнитогорске, 28 апреля в Москве и 30 апреля в Магнитогорске.
Челябинск, Виктор Елисеев
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