«Магнитка» поспорит за Кубок Гагарина с ЦСКА

Определился соперник магнитогорского «Металлурга» в финале Кубка Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соперником южноуральского клуба в битве за Кубок Гагарина стал московский ЦСКА.

Вчера армейцы со счетом 3:0 одержали гостевую победу над питерским СКА и вышли в финал кубкового плей-офф по итогам серии из семи матчей.

Напомним, «Магнитке» для выхода в финал понадобилось лишь пять матчей: челябинский «Трактор» смог победить магнитогорцев лишь в одном матче полуфинальной серии.

Первые встречи финала пройдут 18 и 20 апреля в Магнитогорске. 22 и 24 апреля матчи пройдут в Москве.

В случае необходимости запланированы также игры 26 апреля в Магнитогорске, 28 апреля в Москве и 30 апреля в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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