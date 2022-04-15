В Магнитогорске перед судом предстанет чиновник Госстройнадзора, купивший иномарку со скидкой

В Магнитогорске направили в суд уголовное дело в отношении чиновника минстроя.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления Государственного строительного надзора регионального министерства строительства и инфраструктуры Евгения Ефименко, обвиняемого в получении взятки.
По версии следствия 20 июля 2021 года чиновник купил в автосалоне автомобиль «Киа Соренто» со скидкой в 387 тысяч 810 рублей. Столь ощутимая величина суммы объяснялась просто: скидка оказалась благодарностью за выдачу заключения о соответствии объекта незавершенного строительства, построенного в Челябинске, требованиям проектной документации.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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