В Магнитогорске перед судом предстанет чиновник Госстройнадзора, купивший иномарку со скидкой

В Магнитогорске направили в суд уголовное дело в отношении чиновника минстроя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления Государственного строительного надзора регионального министерства строительства и инфраструктуры Евгения Ефименко, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия 20 июля 2021 года чиновник купил в автосалоне автомобиль «Киа Соренто» со скидкой в 387 тысяч 810 рублей. Столь ощутимая величина суммы объяснялась просто: скидка оказалась благодарностью за выдачу заключения о соответствии объекта незавершенного строительства, построенного в Челябинске, требованиям проектной документации.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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