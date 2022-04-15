Челябинцев ждут на «Велофесте»

Челябинцев приглашают на «Велофест».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 16 апреля, в Доме архитектора будет проходить Фестиваль велосипедной культуры «Велофест». Для участия в нем приглашаются все жители города, неравнодушные к велопередвижениям.
Организаторы предлагают заняться не практикой, а теорией и обсудить, что для жителей значит велосипед, какое место он играет в нашей жизни и в городе.
Событие, благодаря которому родился Велофест – разработка Стратегии развития велосипедной инфраструктуры и велосипедного движения в Челябинске. На мероприятии команда разработчиков OTSLab представит сеть велодорожек, которые планируется развернуть в городе поэтапно в течение 10 лет, места планируемого размещения велопарковок, станций ТО и других элементов инфраструктуры. Представители городской администрации расскажут о планах реализации стратегии и ответят на вопросы зала.
Фестиваль будет проходить на площадках Дома архитектора с 12 до 20 часов. В программе:
презентация итогов разработки велостратегии Челябинска
12 лекций о велосипедном транспорте и городе
паблик-ток «Зачем велоинфраструктура, если зима полгода?»
кинопоказ короткометражных фильмов про велокультуру
выставка историй горожан «Я и мой байк»
читальный зал с книгами про вело- и городскую среду от Публичной библиотеки
творческий воркшоп по росписи звоночков «Дзынь» от Ирины Климиной
занятие по самостоятельному ТО от Данила Климина
детская зона с играми и мастер-классами на весь день
Мероприятия пройдут по адресу: пр. Ленина, 41А, Дом архитектора. Вход и участие свободное, регистрация по ссылке.
Челябинск, Виктор Елисеев
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