Челябинцев ждут на «Велофесте»

Челябинцев приглашают на «Велофест».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 16 апреля, в Доме архитектора будет проходить Фестиваль велосипедной культуры «Велофест». Для участия в нем приглашаются все жители города, неравнодушные к велопередвижениям.

Организаторы предлагают заняться не практикой, а теорией и обсудить, что для жителей значит велосипед, какое место он играет в нашей жизни и в городе.

Событие, благодаря которому родился Велофест – разработка Стратегии развития велосипедной инфраструктуры и велосипедного движения в Челябинске. На мероприятии команда разработчиков OTSLab представит сеть велодорожек, которые планируется развернуть в городе поэтапно в течение 10 лет, места планируемого размещения велопарковок, станций ТО и других элементов инфраструктуры. Представители городской администрации расскажут о планах реализации стратегии и ответят на вопросы зала.

Фестиваль будет проходить на площадках Дома архитектора с 12 до 20 часов. В программе:

презентация итогов разработки велостратегии Челябинска

12 лекций о велосипедном транспорте и городе

паблик-ток «Зачем велоинфраструктура, если зима полгода?»

кинопоказ короткометражных фильмов про велокультуру

выставка историй горожан «Я и мой байк»

читальный зал с книгами про вело- и городскую среду от Публичной библиотеки

творческий воркшоп по росписи звоночков «Дзынь» от Ирины Климиной

занятие по самостоятельному ТО от Данила Климина

детская зона с играми и мастер-классами на весь день

Мероприятия пройдут по адресу: пр. Ленина, 41А, Дом архитектора. Вход и участие свободное, регистрация по ссылке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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