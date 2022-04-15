Суд вынес приговор по делу о высокопоставленных мошенниках из Копейска

В суде огласили приговор по делу о похищении 355 миллионов рублей копейскими VIP.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Копейского городского суда, первоначально обвинение в многомиллионной афере предъявили пятерым жителям Челябинской области.

По версии следствия в 2012 году генеральный директор ООО «Копейский хлебозавод» создал преступное сообщество, объединившись с председателем Челябинского областного третейского суда, действующего при ЗАО «Юридический центр «Советник права», начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейска, а также юристом и своим подчиненным.

В период с ноября 2012 по июль 2015 года они фабриковали подложные документы на объекты имущества, а также фиктивные судебные решения Челябинского областного третейского суда о праве собственности. С этими документами они обращались в суды общей юрисдикции с требованием признать их собственниками недвижимости и регистрировали ее на себя.

Действуя таким способом, аферисты переписали на себя все имущество ОАО «Копейский хлебокомбинат», здание кинотеатра, различные нежилые помещения, принадлежавшие мэрии Копейска, торгово-офисные помещения, расположенные в Челябинске, квартиры, земельные участки и нежилые помещения в Челябинске и Челябинской области, а также в Курганской и Оренбургской областях.

Общий ущерб, причиненный коммерческим организациям и гражданам, составил более 355 миллионов рублей.

Суд приговорил директора хлебозавода к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Сотрудник хлебокомбината получил семь лет колонии строгого режима и штраф 600 тысяч рублей. Бывший начальник управления имуществом Копейска приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу 550 тысяч рублей. Юрист проведет в колонии общего режима пять лет и должен будет выплатить штраф в 520 тысяч рублей. В отношении 65-летнего экс-прокурора и председателя третейского суда уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Челябинск, Виктор Елисеев

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