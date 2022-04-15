Замминистра здравоохранения Челябинской области останется в СИЗО еще на два месяца

Заместителю министра здравоохранения Челябинской области продлили срок содержания под стражей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения заместителю министра здравоохранения региона Александру Кузнецову. Чиновник останется в СИЗО до 27 июня 2022 года.

Напомним, Кузнецова задержали 18 февраля этого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, а также мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

По версии следствия, замминистра способствовал заключению государственных контрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов на общую сумму 141 миллион рублей. Несмотря на завышенную стоимость оборудования, чиновник настоял на оплате контрактов. В итоге ущерб региональному бюджету превысил 63 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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