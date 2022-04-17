17-18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

17.04.2022, воскресенье
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08:00 Челябинск – Благотворительная ярмарка (храм прп. Сергия Радонежского, пр. Победы, 398)
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09:00 Челябинск – Спортивный турнир «Маленький чемпион» (легкоатлетический манеж ЮУрГУ, ул. Сони Кривой, 60, четвертый этаж)
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10:00 Челябинск – Благотворительная ярмарка «Подари радость на Пасху» (кафедральный собор в честь св. прав. Симеона Верхотурского, ул. Кыштымская, 32)
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10:00 Челябинск – Всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного строителя России Юрия Федорова (Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера, ул. Университетская набережная, 22В)
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10:00 Челябинск – День открытых дверей в ЧелГУ (Челябинский государственный университет, первый корпус, ул. Бр. Кашириных, 129)
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15:00 Челябинск – Класс-концерт преподавателя ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Марины Сафроновой (Челябинский музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А, постоянная экспозиция)
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16:00 Челябинск – Финал городского конкурса поэтического чтения «ЧиБиС`22», организованного Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)
18.04.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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18:00 Челябинск – Вечер из цикла «Учимся у великих» – философские беседы с Сократом о любви и смысле (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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