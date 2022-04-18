Текслер существенно сократил расходы на модернизацию трамвайной сети

В Челябинской области существенно сократили планируемые расходы на модернизацию трамвайной сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение, согласно которому сумма, выделяемая на реализацию проекта метротрамвая с интеграцией в трамвайную сеть Челябинска, в 2022 году уменьшится на 27,2% – 11,4 млрд рублей, запланированных ранее, до 8,3 млрд.

Экономить будут на наземной части трамвайной сети: на 58% «подрезали» средства на модернизации путевого хозяйства, на 54% – на модернизацию тяговых подстанций, на 49% – на строительство новых платформ, оптимизацию светофорного регулирования и оборудование конечных станций. А на реконструкцию трамвайных депо №1 и №2 в текущем году и вовсе не выделят ни копейки.

Все секвестированные затраты перенесли на 2024 год. Общая сумма проекта (почти 73 млрд рублей) и срок его реализации (2025 год) не изменились.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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