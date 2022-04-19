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Вторник, 19 апреля 2022, 06:17 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

19 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

19.04.2022, вторник

  • 10:00 и 11:00 Челябинск – Занятие «А у зебры есть полоски» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №5, ул.Калининградская, 23А)

  • 11:00 Челябинск – Финал Всероссийской студенческой олимпиады по финансам имени Бориса Христенко (Южно-Уральский государственный университет, главный корпус, пр. Ленина, 76)

  • 11:00 Челябинск – Награждение победителей регионального этапа конкурса Всероссийского проекта «Без срока давности» (мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)

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