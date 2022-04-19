19 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

19.04.2022, вторник
-
10:00 и 11:00 Челябинск – Занятие «А у зебры есть полоски» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №5, ул.Калининградская, 23А)
-
11:00 Челябинск – Финал Всероссийской студенческой олимпиады по финансам имени Бориса Христенко (Южно-Уральский государственный университет, главный корпус, пр. Ленина, 76)
-
11:00 Челябинск – Награждение победителей регионального этапа конкурса Всероссийского проекта «Без срока давности» (мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube