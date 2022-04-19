Заболеваемость ковидом среди южноуральских школьников снова пошла в рост

Выявляемость коронавируса в Челябинской области сократилась до 200 случаев в сутки, но в группе школьников кривая снова пошла в рост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 апреля в регионе зарегистрировано 202 новых случая. Среди заболевших 28 школьников – этот показатель увеличивается с 13 апреля.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 1 зараженного.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 325 тысяч 528 инфицированных. От коронавируса умерли 7 тысяч 540 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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