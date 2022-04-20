20 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

20.04.2022, среда

10:00 и 11:00 Челябинск – Занятие «Веселые колечки» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №3 им. Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)

10:00 и 11:00 Челябинск – Занятие «Весеннее настроение» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №6 им. А.П. Гайдара, ул. Калинина, 32)

10:30 Челябинск – Занятие «Домашние животные» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, каб. 504)

11:00, 12:00, 16:30 и 17:30 Челябинск – Занятие «Весна. Деревья» в рамках проекта «Библионяня» (Центральная детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

11:00 Челябинск – Занятие «Снесла курочка яичко» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)

11:00 Челябинск – Занятие «Смотрит солнышко в окошко» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)

11:00 Челябинск – Занятие «Геометрические фигуры» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №12, ул. 40-летия Победы, 6)

11:00 Челябинск – Занятие «Птицы весной. Соловей-соловушка» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная летней детской оздоровительной кампании в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

15:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, конференц-зал)

17:00 Челябинск – Брифинг, посвященный Конкурсу по проектированию въездных групп Челябинска (Дом архитектора, пр. Ленина, 41)

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