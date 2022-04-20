Рыбопромышленники бесконтрольно используют водные ресурсы Южного Урала

Россельхознадзор потребовал усилить контроль за оборотом водных биологических ресурсов в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, единицы рыбопромышленных компаний Южного Урала оформляют документы на свою продукцию в информационных системах «Меркурий» и «Цербер». Об этом заявил глава ведомства Анатолий Литовченко.

Начиная с 1 июля 2018 года, все производители, поставщики и предприятия, участвующие в обороте продукции животного происхождения, обязаны оформлять ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий», – напомнил чиновник. Эта система предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов.

Так, 62,5% участников рынка, осуществляющих добычу водных биологических ресурсов, не зарегистрировано в информационных системах Россельхознадзора (ФГИС «Меркурий» и ФГИС «Цербер»). А из 37,5% зарегистрированных компаний лишь 11% (8 субъектов) оформляют электронные документы.

Это не позволяет осуществлять надлежащий контроль за оборотом водных биологических ресурсов, признал Литовченко.

В результате сотрудники управления выявили около 545 тонн не прошедшей ветеринарно-санитарной экспертизы и выпущенной в оборот рыбы: 527 тонн в 2021 году и 17,9 тонны в 2022 году.

Специалистами управления Россельхознадзора в 2021 году были проведены проверки по соблюдению ветеринарно-санитарных правил и норм при обороте водных биоресурсов на нескольких предприятиях (АО «Каслинский рыбзавод», ЗАО «Чебаркульский рыбзавод», ООО «Кыштымское рыбоводное хозяйство» ООО «Рыбопитомник» и других).

В ходе них установлены факты отсутствия ветеринарных документов и лабораторных исследований, реализации рыбы на стихийных не санкционированных рынках. Нарушителям вручено 4 предписания, 4 юридических компании привлечены к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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